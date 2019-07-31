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Nintendo’nun yüzü Switch ve oyunları ile gülüyor

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TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Nintendo, Wii U ile tökezleme dönemine girse de o dönem Nintendo 3DS satışları firmanın zarar etmesini engellemişti.

Nintendo’nun yüzü Switch ve oyunları ile gülüyor

Nintendo Switch ile büyük bir sıçrama yaşayan ve tüm dünyayı kasıp kavuran firma, CD Media ile Türkiye’ye de uzun bir sürenin ardından giriş yapmıştı. Firma bugün ise 2019 yılının üçüncü çeyrek raporlarını yayınladı. Nintendo’nun yüzü bu çeyrekte de gülüyor.

Açıklamlara göre; Nintendo bu çeyrekte 2.12milyon adet donanım ve 22.62 milyon adet yazılım satmayı başardı. An itibariyle Nintendo dünya genelinde 36.87 milyon adet donanım ve 210.13 milyon adet yazılım satmış.

Nintendo, 17.89 milyon adet Mario Kart 8 Deluxe, 14.94 milyon adet Super Mario Odyssey, 14.73 milyon adet Super Smash Bros. Ultimate ve 13.51 milyon adet The Legend of Zelda: Breath of The Wild oyunu satmayı başardı.

11.10.98 milyon adet Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee! ve 9.02 milyon adet Splatoon 2 satan Nintendo, güncel 3DS satışlarını da açıkladı.

Nintendo, Nintendo 3DS/2DS konsollarından şimdiye kadar 75.28 milyon adet donanım ve 379.60 milyon adet de yazılım satışı gerçekleştirmiş. Bu verileri bir el konsolu için büyük bir rekor olarak görebiliriz.

Nintendo önümüzdeki aylarda Switch Lite ile karşımıza çıkacak. Sadece el konsolu olacak olan ve 3DS’in yerini alacağını düşündüğüm bu konsolun satışları 3DS kadar başarılı olmayabilir. Ancak yine de Lite modelin 2-3 yıl içerisinde 20 milyon adet satış barajını çok rahat aşacağını düşünüyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
nintendo Nintendo Switch

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