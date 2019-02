Nintendo Switch için daha çok oyun gelecek

Wii U ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nintendo, 2017 yılında Switch’i satışa sunmuştu. Firma tarihinin en kötü satan ikinci konsolu olan Wii U’nun ardından Switch’in nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusuydu. Neyse ki korkulan olmadı ve Nintendo Swtich satış rakamları bazında elde ettiği başarıyla yapımcısının yüzünü güldürdü.

Son açıklanan rakamlara göre Nintendo Switch satışları şimdiden 40 milyona yaklaşmış durumda. Fakat konsolun daha fazla satması için daha sağlam oyunlarla desteklenmesi gerekiyor. 3 parti geliştirici desteğine baktığımızda, yeni çıkan pek çok oyunun Switch’i es geçtiğini görüyoruz. Bu durumda iş Nintendo’ya düşüyor.

Nintendo 2017 ve 2018’de Switch için Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Pokemon Let’s Go Pikachu ve New Super Mario Bros U Deluxe gibi önemli yapımları satışa sunmuştu. Görünen o ki 2019’da da Nintendo’nun Switch için önemli planları var.

Geçtiğimiz gün Nintendo’dan yapılan resmi açıklamada 2019’da Switch için daha duyurusu yapılmamış en az 1 oyunun satışa sunulacağı belirtildi. Yani bu sayı 2 ya da 3’te olabilir. Fakat henüz kesinleşmiş bir durum yok.

Öte yandan Nintendo’nun 2019’da yeni bir Switch versiyonunu satışa sunacağını da hatırlatalım. Yeni Switch tamamen taşınabilir bir konsol olacak.

