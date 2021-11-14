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Niran Ünsal hastanelik oldu! Kızı yanından ayrılmadı

14.11.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan Niran Ünsal konserinin de ertelendiğini duyurdu. Niran Ünsal'ı kızı Hande Ünsal bir an olsun bırakmadı.

Niran Ünsal hastanelik oldu! Kızı yanından ayrılmadı

'Haktan', 'Beyaz Sevda', 'Zorlu Sevdam' ve 'Gönül Hancım' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan şarkıcı Niran Ünsal'dan kötü haber geldi.

Sosyal medya hesabından sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan şarkıcı Niran Ünsal, "Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile hastanede müşahede altına alındım. Yapılan tetkiklerde ‘cpr’ değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir. Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören Niran Ünsal'ı kendisi gibi şarkıcı kızı Hande Ünsal yalnız bırakmadı.

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Ünsal, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı.

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