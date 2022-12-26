Nisa'nın şampiyonluğu kızdırmıştı... Survivor Nagihan Karadere hem göğüs hem bacak dekoltesiyle olay oldu!

Survivor 2016 ile başlayıp Survivor 2018 ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında da boy gösteren Nagihan Karadere değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Geniş bir fanı olan ve hırsı ve başarısıyla adından söz ettiren Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla olay oldu.

Nagihan Karadere son olarak leopar desenli cesur elbisesiyle takipçilerini mest etti.

Süper mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle dikkatleri çeken Survivor Nagihan'ı görenler kendini tutamadı. Yarışmacıya "Yıkıyorsun", "Etek neredeyse yok", "Kraliçe her zamanki gibi çok güzelsin" yorumları geldi.



