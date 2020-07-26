Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı! İşte Avengers...

Survivor 2020 yarışmacılarından Nisa, Barış, Berkan ve Cemal Can kendilerine Avengers ismini koymuştu. Çeyrek finale kadar birlikte gelen ekipten Cemal Can ise şampiyon olarak başarısını taçlandırmıştı.

Yarışma sonrası herkes hayatına dönerken Nisa ise Prag'a gitti. Ülkesinde gezen ve hayvanat bahçesini ziyaret eden Nisa herkesi güldüren bir paylaşım yaptı.

Nisa mirketleri paylaşarak her birine yarışmadaki arkadaşlarının adını etiketleyerek 'Avengers' yazdı. Cemal Can ise o paylaşımı kendi hesabında paylaştı.

