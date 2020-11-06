HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nişanlısı tarafından terk edilen adam kendisiyle evlendi

Nişanlısı tarafından terk edilen adam kendisiyle evlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 12:18 | Son Güncelleme

Brezilya’da nişanlısı tarafından terk edilen bir adam, kendisiyle evlendi.

Nişanlısı tarafından terk edilen adam kendisiyle evlendi

Doktor olan çift Diogo Rabelo ve Vitor Bueno, geçtiğimiz yıl Kasım ayında nişanlanmıştı ve bu ay düğün yapmayı planlıyorlardı. Fakat ilişkileri yürümedi ve Vitor, Diogo’yu Temmuz ayında terk etti, çift düğün planlarını iptal etti.

1

Ancak Diego, düğün gününün planlandığı gibi gitmesine karar verdi, ancak tek farkla. Diogo, Vitor’la değil; kendisiyle evlendi.
17 Ekim günü, 33 yaşındaki Diogo, Bahia’nın kuzey doğusundaki lüks bir düğün yaparak kendisiyle evlendi. Bu özel gün Diego’ya 47.300 sterline (yaklaşık 526 bin TL) mal oldu. Düğüne 40 davetli katıldı.

2

Diogo düğününde “Bugün hayatımın en mutlu günlerinden biri. Çünkü bu hayatta en çok sevdiğim insanla birlikteyim. Bir trajediyi komediye çevirdim ve bunu kutluyorum” dedi.

Düğünün görüntüleri ise 170.000'den fazla kez izlenerek viral hale geldi.

Globo’ya konuşan Diogo “Bir ay kadar durumu değerlendirdikten sonra, kendime duyduğum sevgiyi kutlamaya karar verdim. Davet edilen 50 kişiden 40’ıyla birikte tören yaptım. İnsanlara bu düğünle bir kurban olmadığım mesajını göndermek istedim. Mutluluğum evliliğe bağlı değil. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum; ama mutluluk bunlara bağlı bir şey değil” dedi.

Kendi kendine evliliği destekleyenler ise bunun öz değeri artırmanın yararlı bir yolu olabileceğini söylerken, bazıları da bunun narsistik ve anlamsız bir hareket olduğunu savundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Davulcu Baba! 30 yıldır manda ve keçi derisinden davul yapıyorDavulcu Baba! 30 yıldır manda ve keçi derisinden davul yapıyor
AFAD gönüllüsü nasıl olunur?AFAD gönüllüsü nasıl olunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
Savaşçı'dan ayrılan ünlü oyuncu Yasak Elma'da dengeleri değiştirecek
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İzmir depremi sonrası korkutan görüntü! Deniz suyu böyle çekildi
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
İşte Kasım ayı hacamat günleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahatlığın böylesi! Çaldığı televizyonu başında taşımış
Rahatlığın böylesi! Çaldığı televizyonu başında taşımış
Sonbaharda göz sağlığına dikkat! Bunları yapıyorsanız...
Sonbaharda göz sağlığına dikkat! Bunları yapıyorsanız...
Davulcu Baba! 30 yıldır manda ve keçi derisinden davul yapıyor
Davulcu Baba! 30 yıldır manda ve keçi derisinden davul yapıyor
Su altında kalıyordu! Eski köprü gün yüzüne çıktı
Su altında kalıyordu! Eski köprü gün yüzüne çıktı
Deprem öncesi tespit edilecek mi? Asansördeki gibi binalar da etiketlensin
'Deprem öncesi binalar etiketlensin!' Eğer gerçekleşirse...
Budizm nedir? Budist kimlere denir?
Budistlerle ilgili merak edilenler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.