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Nişanlısının yetişkin film yıldızı olduğunu söyleyen Kay Skeats ilişkisinin detaylarını anlattı! “Umrumda değil”

01.02.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Katy Skeats isimli bir kadın, yetişkin film sektöründe oyuncu olarak çalışan Rob Bampton ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini söyledi. İnsanların oyunculara karşı önyargılı olduğundan söz eden Skeats, toplumsal tabuları yıkmak için ilişkisinin detaylarını anlattı.

Nişanlısının yetişkin film yıldızı olduğunu söyleyen Kay Skeats ilişkisinin detaylarını anlattı! “Umrumda değil”

29 yaşındaki Queensland’da yaşayan bir kadın yetişkin film sektöründen çalışan bir oyuncuyla ilişki yaşamanın gerçekten nasıl olduğunu ve bu işte biriyle birlikte olmanın gerçeklerini ortaya çıkarttı. Toplumsal olarak tabu haline gelen durumun zannedildiği gibi olmadığını belirten Skeats, Avustralya’nın en ünlü OnlyFans yıldızlarından biri olan Rob Bampton ile nişanlanmasıyla birlikte bir anda sosyal medyadan kendisine eleşitriler yapıldığını belirtti. Skearts bu durumun kendisini rahatsız etmediğini ve sadece profesyonel bir iş olarak gördüğünü ifade etti.

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“KARİYERİNİ YARGILAMAK BENİ AŞAR”

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Arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını ifade eden Skeats, tanıştıktan sonra işini öğrendiğini ve aralarındaki özel bağın derinliğini yaşattığını ifade etti. Skeats, “Onun yetişkinlere yönelik bir içerik yaratıcısı olduğunu biliyordum ve aslında başında herkes gibi ben de onu yargıladım. Ancak yaşam, seyahat ve mutluluk hakkında yaptığımız aydınlanmış sohbet o kadar tatmin ediciydi ki, işini çabuk unuttum” dedi.

Entellektüel olarak bilgi birikiminden etkilendiğini ifade eden Skeats, “Kendimin erkek versiyonunu bulmuş gibi hissettim. Kesinlikle ilk görüşte aşktı. Onun yetişkin film oyuncusu olması gerçekten umrunda bile değil” diye konuştu.

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