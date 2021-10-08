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Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler?

08.10.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dram ve aksiyon türündeki film Niyazi Gül Dörtnala'nın başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi ünlü isimler yer alıyor. Niyazi Gül Dörtnala filminin yönetmenliği Hakan Algül'e, yapımcılığı ise Necati Akpınar'a ait. İşte merak edilenler...

Niyazi Gül Dörtnala nerede ve ne zaman çekildi? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler?

Çekimlerinin bir kısmının İstanbul'da gerçekleştirildiği Niyazi Gül Dörtnala filminde ünlü oyuncu Ata Demirer, "Niyazi Gül" karakterine hayat veriyor. Niyazi Gül Dörtnala filminde veteriner hekim Profesör Niyazi Gül’ün başına gelenler işleniyor. İşte merak edilenler...

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri İstanbul ve İzmir’in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirildi.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU NEDİR?

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül'ün kendi halinde sakin bir hayatı vardır. Üniversitede veterinerlik dersleri veren Niyazi Gül, bir yandan da yardımcısı Hediye’nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesinin arayışındadır. Ancak işler, belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca karışır. Aniden heyecan dolu olayların içine düşen Gül, formülün eksik maddesini ararken beklenmedik maceralarla karşı karşıya gelir.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?

  • Ata Demirer
  • Demet Akbağ
  • Şebnem Bozoklu
  • Ayşenil Şamlıoğlu
  • Levent Ülgen
  • Ferit Kaya

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Ata Demirer Demet Akbağ
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