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Niyazi Koyuncu kimdir, aslen nereli? Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

12.03.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları arasında Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu da yer aldı. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'un sunumuyla ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler konuklarından olan Niyazi Koyuncu'nun hayatı, memleketi ve yaşı gibi konular merak edildi. Peki Niyazi Koyuncu kimdir, aslen nereli? Niyazi Koyuncu kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir? İşte hayatı ve merak edilenler!

Niyazi Koyuncu kimdir, aslen nereli? Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler programının 12 Mart tarihli konuklarından Niyazi Koyuncu'nun hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Karadeniz müziğinin sembol isimlerinden Kâzım Koyuncu'nun kardeşi olarak da bilinen Niyazi Koyuncu, pek çok şarkı yayınlamıştır. Peki Niyazi Koyuncu kimdir, aslen nereli?

NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?

Niyazi Koyuncu, 20 Nisan 1984 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Laz asıllı rock müzisyeni olan Niyazi Koyuncu, 2005 senesinde hayatını kaybeden müzisyen Kâzım Koyuncu'nun kardeşidir. Niyazi Koyuncu ilkokulu Sugören köy okulunda başladı. Lise eğitimini Hopa Lisesi'nde görmüştür. 17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne girmiştir ancak eğitimini tamamlamamıştır. Daha sonra üniversite eğitimini tamamlamak için Eskişehir'e gitmiştir.

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Kalabalığın önünde ilk defa şarkı söylemesi Eskişehir'de bir tesadüfle başlamıştır ve daha sonra "Seritana" (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurmuştur. Grubuyla İstanbul'a gelen Niyazi Koyuncu, kısa bir süre sonra grubun dağılmasıyla beraber müzik hayatına tek başına devam etmiştir. İlk albümü olan Muço Pa!'yı ise 7 Ağustos 2012 tarihinde piyasaya sürmüştür.

NİYAZİ KOYUNCU EVLİ Mİ?

Niyazi Koyuncu, Hamra Koyuncu ile evlidir.

NİYAZİ KOYUNCU ŞARKILARI

"Muço Pa!" isimli albüm, Niyazi Koyuncu'nun 7 Ağustos 2012 tarihinde Metropol Müzik etiketiyle çıkardığı ilk albümüdür. Albümde ise 13 şarkı bulunmaktadır.

Köprü Ortasında
Pervane
Çkim Gurişi
Pulim
Nuriye
Akvavebula
Kuça Kuça Dovdivar
Çkimi Gurişi (otantik mix)
Heydane
Muço Pa!
Hayde
DeӀi Bulut
Kar Yağdı

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Kazım Koyuncu
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