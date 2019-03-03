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Nöbet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nöbet nerede çekiliyor? 1. bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 03.03.2019 20:21 | Son Güncelleme

Show TV'nin iddialı dizisi Nöbet 1. bölümüyle ekrana geldi. Yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, Gökhan Erkut’un yönetmenliğini yaptığı Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık'ın rol aldığı yeni asker dizisi Nöbet'in konusu nedir? Peki Nöbet nerede çekiliyor? İşte Nöbet dizisi hakkında tüm bilgiler.

Nöbet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nöbet nerede çekiliyor? 1. bölüm fragmanı izle

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin amansız mücadelesini konu alan ‘Nöbet dizisi 1. bölümüyle 3 Mart Cuma akşamı Show TV'de ekrana geldi.

Hatay Elmalı’da teröristlere karşı gerçekleşen çatışmalar etrafında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadıklarını ekrana getirecek ‘Nöbet’ Pazar akşamları Show TV’de olacak.

NÖBET 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nöbet’in 1. bölümünde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan Korkut, teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada askerini korumak için kendi canını feda ederek, şehit düşer. Onun yerine gelen Binbaşı Barış, evlatlarının başını öne eğmemeye ve Orhan Yüzbaşı’yı şehit eden hainleri bulmaya yemin etmiştir! Jandarma Özel Harekât timinin komutanı Jandarma Yüzbaşı Yiğit Alkan ise dağlarda Orhan Yüzbaşı’nın şehit olduğu saldırının da arkasında olan Jiyan kod adlı teröristin peşindedir. Devre arkadaşı ve yakın dostunu öldüren teröristi bulmaya o da yeminlidir. Bu iki gözüpek asker, Hatay’da huzursuzluk çıkarmak isteyenlere karşı birlikte mücadele edeceklerdir.

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Barış Binbaşı daha bölgeye adım atar atmaz, bölgenin zenginlerinden Ziya Cevran huzursuzluk çıkarmıştır. Ziya Cevran ve oğlu Ferit’in daha birçok sorun çıkaracağı ve kontrol altında tutulmaları gerektiği aşikârdır. Tüm bunlar olurken Yiğit Yüzbaşı, Jiyan ile ilgili bir istihbarat alır, timiyle beraber peşine düşer. Barış Binbaşı da aynı terör örgütünün ahin bir plan peşinde olduğunu fark eder ve bölgenin en ıssız vadisinde Jandarma Kuvvetleri’ne kurulan pusuyla karşı karşıya kalır.

NÖBET DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?
Dev prodüksiyonu, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve adından söz ettiren tanıtımlarıyla izleyicileriyle buluşmaya gün sayan dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Her Türk evladı asker doğar. Bazıları hem asker, hem kahraman… Bu milletin, bu ülkenin bekası için gece gündüz çalışırlar. Yeri gelir ölüme bile kafa tutarlar. Biz onlara “Kahraman” deriz. Onlar bize haykırarak cevap verir: Vatan sağ olsun!

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NÖBET NEREDE ÇEKİLİYOR?
Nöbet dizisi Antalka'da kurulan platoda çekiliyor. Pana Film imzalı 'Nöbet'in çekimleri için tüm oyuncular Antalya'ya yerleşti. Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da büyük heyecan yaratan dizisinin yapımcısı Necati Şaşmaz da Antalya'da ekibini yalnız bırakmıyor.

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NÖBET DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Şahadete yürüyen Orhan Komutan’ın yerine Karakol Komutanı olmak üzere Hatay Elmalı’ya atanan Barış Kalender’in eşi Ayşe Kalender’i de Deniz Bolışık, 8 yaşındaki oğulları Alper’i ise Mert Arkın Akıncı canlandırıyor. Saygın Soysal ise Jandarma Özel Harekat Timi’nde Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandırıyor.

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NÖBET OYUNCU KADROSU
Gökhan Erkut'un yönetmenliğini yaptığı 'Nöbet'te başrolleri Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, İbrahim Kendirci, Murat Kılıç, Burak Sarımola, Gökhan Gencebay, Tuncay Beyazıt, Kaan Sevi, Sultan Elif Taş, Nevzat Yılmaz, Salih Bayraktar, Yılmaz Meydaneri paylaşıyor.

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NÖBET İÇİN ÖZEL EĞİTİM ALDILAR
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay Elmalı’da teröristlere karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alan dizinin bir sahnesi için Saygın Soysal kaya tırmanışı yaptı. Çekimler öncesinde uzun süre eğitim alan Soysal’ın tırmanışı objektiflere böyle yansıdı. Saygın Soysal, Jandarma Özel Harekat Timi’nde Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandırıyor.

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