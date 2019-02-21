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Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? Hangi gün yayınlanacak? İşte Nöbet 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 21.02.2019 21:03 | Son Güncelleme

Necati Şaşmaz'ın yapımcısı olduğu Show TV'nin merakla beklenen iddialı dizisi Nöbet'in yayın tarihi açıklandı. Peki Nöbet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Nöbet 1. bölümden yeni fragman.

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile uzun zamandır merakla beklenen 'Nöbet'in yayın tarihi belli oldu. Türkiye'nin merakla beklediği dizi 3 Mart Pazar akşamı Show TV'de seyirciyle buluşacak!

Yapımını Pana Film'in yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Nöbet (5)

NÖBET KONUSU NEDİR?
Yayınlanan tüm tanıtımları yoğun ilgi gören 'Nöbet'in seyircilerle buluşan tanıtımında Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)'ın da bulunduğu Hatay'ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender'in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor. Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender'in "Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!" sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.

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Nöbet soluk soluğa izlenecek hikayesi ve "Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!" mottosuyla yola çıkmaya hazır!

Merakla beklenen Nöbet 3 Mart Pazar saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

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