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Nöbet dizisinde İbrahim Kendirci hangi rolde oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 22.02.2019 22:59 | Son Güncelleme

Show TV’de, 3 Mart Pazar akşamı nefes kesen bölümüyle ekran yolculuğuna başlayacak ‘Nöbet’ dizisinde İbrahim Kendirci bir doktoru canlandırıyor.

Nöbet dizisinde İbrahim Kendirci hangi rolde oynuyor?

İbrahim Kendirci, Bursalı varlıklı bir ailenin oğlu Jandarma Tabip Asteğmen Kerem Gezgin olarak izleyici karşısında olacak.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Nöbet-İbrahim Kendirci (1)

NÖBET DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

NÖBET KONUSU NEDİR?
Yayınlanan tüm tanıtımları yoğun ilgi gören 'Nöbet'in seyircilerle buluşan tanıtımında Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)'ın da bulunduğu Hatay'ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender'in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor. Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender'in "Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!" sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.

Nöbet (1)

Nöbet soluk soluğa izlenecek hikayesi ve "Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!" mottosuyla yola çıkmaya hazır!

Merakla beklenen Nöbet 3 Mart Pazar saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neymiş efendim gece dağda ya kurt gezermiş yada jandarma! GECE SADECE DAĞDA KURT GEZER TÜM PÖH LERE SELAM OLSUN
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