Nobre: Takımdan daha çok şey bekliyorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Mert Nobre, 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligin 3. haftasını maç yapmadan geçen başkent ekibinin teknik direktörü Nobre, 2 maçta alınan 1 puanın yeterli olmadığını belirterek, "Takımdan daha çok şey bekliyorum. İyi oyuncular, potansiyel var. Bu potansiyeli inşallah bu maçta gösteririz" dedi.

Son pas ve vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Nobre, pandemi nedeniyle hazırlık maçı yapamamalarının taktiksel açıdan eksikliğini hissettiklerini dile getirdi.

Takımın hem fiziksel hem de taktiksel anlamda daha iyiye gittiğine işaret eden 39 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş maçına ilişkin "Bu maçlar her zaman bambaşka maçlar. Her zaman zor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları her zaman zor. Tabii ki bu ligde çok kolay maç yok. Beşiktaş'ın son maçtaki performansı iyi değildi. 4-1 mağlup oldular ama oyuncuları daha hazır. Bambaşka bir maç olacak" ifadelerini kullandı.