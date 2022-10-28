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Noksan eş anlamlısı nedir? Noksan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumlar tarih boyunca birbirleriyle çeşitli sebeplerden iletişim içinde olmuşlardır. İletişim hâlinde oldukları toplumların kültürlerinden, dillerinden etkilenmişlerdir. Türkçe de bu zamana gelene kadar pek çok dille etkileşim hâlinde bulunmuştur. Farklı toplumların dil yapıları ve kelimeleri zamanla dilimize yerleşmiştir. Kelime alışverişi ile Türkçe daha da zengin bir dil hâline gelmiştir. Noksan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Noksan eş anlamlısı nedir? Noksan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Noksan kelimesi dilimize farklı bir dilden geçmiş ve uzun zamandır günlük konuşma dilimizde yer alan bir kelimedir. Noksan sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Arapça "eksik oluş, eksiklik" anlamına gelmekte olan "nuḳṣān" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçen noksan kelimesi, eksik olan bir şeyi ya da bir durumu anlatmak için kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre noksan kelimesinin anlamı:

  • Eksik
  • Eksiklik, kusur
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Noksan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Bir metin içinde ya da konuşma esnasında bir sözcüğün çok sık tekrar edilmesi doğru bir anlatım sağlamaz. Bu sebeple eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlattıklarımızı daha doğru bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Eş anlamlı sözcüklerin kullanılması bu açıdan önemlidir. Türkçe eş anlamlı kelimeler yönünden oldukça zengin bir dildir.

Yaygın bir kullanımı olan kelimenin eş anlamlısını kelimenin yerine alternatif olarak kullanabiliriz. Noksan kelimesinin anlamı günlük konuşma dilinde bir şeyin eksik olması, tam olmayan gibi anlamlara gelir. Noksan kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Eksik
  • Eksiklik
  • Kusur
  • Yarım
  • Fire
  • Kalık
  • Kem
  • Nakıs
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Noksanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Noksan sözcüğü uzun zamandır yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Noksanın eş anlamlısı olan kelimeleri noksan sözcüğünü kullanabileceğimiz her cümlede kullanabiliriz. Noksan eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler kurabiliriz. Noksan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Erzak dolabındaki tüm eksikleri almak için alışverişe gitmemiz gerekiyor.
  • Hayatımızda bozukluğun, yokluğun sebebi öz saygı eksikliğinden olabilir mi?
  • Yarım kalmış raporlarını tamamlayamamıştı.
  • Tüm bu kusurlarına rağmen seni affetmeyi göze alıyorum.
  • Fire akçeler, esnafın çok sıkıntı çekmesine neden olmuştu.
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