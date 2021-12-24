Normal doğum sırasında kadınların yaşadıklarını sosyal medyadan canlandırdı! Milyonlarca kişi izliyor

Hamilelik ve doğum anne adaylarının en heyecanlı olduğu dönemler arasındadır. Annelik duygusuyla birlikte pek çok kişi ilk doğumlarında korku yaşar. Hamilelik şartları ve tıbbi olarak herhangi bir engel bulunmaması durumunda normal doğumun daha sağlıklı olduğunu ifade eden doğum koçu Krisha Crosley, paylaşımlarının insanları bilgilendirmesini ve yeni ebeveynleri deneyim için hazırlamasını amaçladığını dile getirdi. Krisha Crosley özellikle doğum sırasında pelvis kasının ne kadar genişleyebildiğini temsil eden bir videoyla viral oldu.

“DOĞUM MARATON GİBİDİR”

Doğumun bir maraton gibi olduğunu ifade eden Crosley başlangıç noktasına mutlaka araştırma yaparak gidilmesi gerektiğini söyledi. Crosley, “Bebek bekleyen anneler doğum için eğitim görebilir. Ayrıca konu hakkında ne kadar bilgi sahibi olursanız o kadar doğru karar vereceğinize fazlasıyla inanan biriyim” dedi.

Krisha Crosley anlattığı tüm normal doğım tüyoları ve teknikleri bir doğum koçu olarak yaşadığı deneyimlerden oluşuyor. Crosley, “Farklı bedenlerdeki ve etnik kökenlerdeki insanların normal doğumlarına tanıklık ettim. Bebek pelvise doğru ilerlediğinde hepsi aynı şekilde tepki veriyor” diye konuştu. Crosley özellikle normal doğum sırasında pelvis kasının açıklığını anlattı videosuyla milyonlarca izlenmeye ulaştı.



