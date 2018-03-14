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Nur Ertürk 20 kilo verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 14:02 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü Nur Ertürk, 20 kilo verdi ve bunu sosyal medya hesabından duyurd. İşte Ertürk'ün son hali

Nur Ertürk 20 kilo verdi

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Nur Ertürk, yeni albüm öncesi imaj tazeledi. Uzun süredir ara verdiği müzik hayatına dönüş yapmaya hazırlanan ünlü türkücü, sıkı bir diyet programıyla 20 kilo verdi.

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Tepeden tırnağa büyük bir değişim yaşayan Ertürk, “20 kilo verdim ve vücudumda inanılmaz bir rahatlama oldu. Operasyon geçirmedim, herhangi bir ilaç kullanmadım. Sadece ve sadece çok sağlıklı ve düzenli beslendim. Protein ağırlıklı beslendim, 1-2 ufak reçetem var. Onları da ilerleyen zamanda bir televizyon projemiz var, orada paylaşacağım” dedi.

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HAYRANLARI ÇOK BEĞENDİ

Fazla kilolarından kurtulan Nur Ertürk’ün sosyal medyadaki fotoğrafları olay oldu. Paylaştığı fotoğraflarla yaşadığı değişikliği gözler önüne seren türkücü, bu değişimiyle hayranlarından tam not aldı.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

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