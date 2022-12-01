Nur Viral'e katılan Esra Ezmeci'nin sözleri gündemde... "Erkek her zaman yatırım yaptığı kadını..."

Uzman klinik psikolog Esra Ezmeci sosyal medyadan gelen +18 sorulara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor. Gelen soruları açık açık paylaşan ve tavsiyelerde bulunan Ezmeci son olarak Nur Viral'e konuk oldu.

Esra Ezmeci açıklamasında "Erkek yemeği bile ödemekten çekiniyorsa hayatıma ne katkısı olacak. Utanırım diye düşünmeyin. Erkek yatırım yaptığı, para harcadığı kadını unutamıyor. Hiç bana gelip 'Çok fedakardı' demiyorlar, 'Ben ona neler yaptım, çantalar aldım' diyor. İnsan emeğini özlüyor" dedi.

Viral, Esra Ezmeci'ye geçtiğimiz günlerde Yusuf Kavaklı'nın sözlerini aktararak "Kadın dinen kocası para bırakmıyorsa cebinden gidip para alabilirmiş. Habersiz almak dinen böyle bir şey varmış" dedi.

Esra Ezmeci de konuşmasının devamında "Bu şu demek; sizi eşle bir görüyor. Kocanın parası da senindir diyor. Kocanız para ödemiyorsa ödettireceksiniz. İstemekten utanmayın" dedi.

Esra Ezmeci'nin yorumları sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "Hani kadın eşitti", "Kadını yatırımlık görüyorsunuz", "Bunlar konuştukça ben utanıyorum" diyerek tepki gördü.

