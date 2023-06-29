MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nur Viral şoke oldu! Canlı yayında kocası ile ilgili söylediği sözler pes dedirtti

Nur Viral şoke oldu! Canlı yayında kocası ile ilgili söylediği sözler pes dedirtti

29.06.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatta Her Şey Var programında bu sefer Esra Ezmeci yerine evlilik ve aile terapisti Serhat Yabancı konuk oldu. Nur Viral'e gelen sorular ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak yayına katılan bir kadının kocasıyla ilgili anlattıkları sunucuyu şoke etti.

Hayatta Her Şey Var programına konuk olan evlilik ve aile terapisti Serhat Yabancı, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Sunucu Nur Viral'e yine ilginç sorular geldi.

Bir kadın izleyici yayına bağlanarak kocasının telefonunda mesajlar yakaladığını ama kocasının bunu yalanladığını söyledi. Daha sonraki günlerde kocasını takip ettiği anlatan kadın şunları söyledi:

"Ben şüphelendim takip ettim, bir bankamatiğin başında durdu. Para yatırmaya çalışıyor telefonda biri hesap numarası söylüyor ama yatıramıyor. Sonra yanına birisi geldi, ona anlatıyor beni görmüyor. Adama telefonu verdi ben adamın elinden telefonu kaptım. Kapınca eşim dondu. Ben buna dedim 'Sen utanmıyor musun?' Adam bir bayana para yatırıyor. Siz anlayın çok açıklamayacağım... Parayı yatırıp yanına gidecekmiş... Şok oldu beni görünce, yakasından tuttum. Numarayı aradım bir bayan var telefonda. Benim adama 'Beni çok beklettin aşkım' diyor. Öyle mi dedim onu kapattım adamı aldım ele..."

1

Nur Viral o sırada şoke olarak kadın konuğuna "Dur bir dakika adamı dövdün mü?" diyerek şoke oldu.

Mini şort-bikini kombini! Bahçede kendini ıslattı Mini şort-bikini kombini! Bahçede kendini ıslattı

SÖZLERİ DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Kadın seyirci ise "Beter ettim" diyerek şöyle devam etti: "Dille beter ettim, eve kadar sustu. Arkadaş kurbanı oldum, dedi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Geceleri ona boğmak istiyorum."

Ekran görüntüsü 2023-06-29 082642

Kadın seyirci evliliğin devam etmesini isterken "Ben kimseyi sevmiyorum sevemiyorum abi ya... Ama kadına gitmesine gerek yok o anlamda bir sorun yok" diyerek şoke etti.

Nur Viral ise bu anlarda "Cinsel hayatınız iyi gidiyorsa bir insan bunu neden yapar?" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Söylemezsem Olmaz yorumcusu kızını paylaştı, görenler inanamadı! Söylemezsem Olmaz yorumcusu kızını paylaştı, görenler inanamadı!
Sınırları zorladı! Yarı çıplak erkek modelin üzerine uzandıSınırları zorladı! Yarı çıplak erkek modelin üzerine uzandı
Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"Güldür Güldür'ün Mesut'u nişanlandı! "Gelin kim?"
Anahtar Kelimeler:
Nur Viral evlilik söyledi

En Çok Okunan Haberler

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

O ilçede bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Market, fırın ve tüm mağazalar kapandı

O ilçede bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Market, fırın ve tüm mağazalar kapandı

Maserati'li polisin eşi açıkladı: Üzerime kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri, 2 otomobil var

Maserati'li polisin eşi açıkladı: Üzerime kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 iş yeri, 2 otomobil var

İsveç'te küstah provokasyon! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi

İsveç'te küstah provokasyon! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi

Skandallarıyla gündemden düşmeyen İsveç'e Macaristan'dan kötü haber

Skandallarıyla gündemden düşmeyen İsveç'e Macaristan'dan kötü haber

Günün Videosu

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Komşularını kurtarmak istedi! Ölümünü babası canlı canlı izledi

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.