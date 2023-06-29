Nur Viral şoke oldu! Canlı yayında kocası ile ilgili söylediği sözler pes dedirtti

Hayatta Her Şey Var programına konuk olan evlilik ve aile terapisti Serhat Yabancı, izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Sunucu Nur Viral'e yine ilginç sorular geldi.

Bir kadın izleyici yayına bağlanarak kocasının telefonunda mesajlar yakaladığını ama kocasının bunu yalanladığını söyledi. Daha sonraki günlerde kocasını takip ettiği anlatan kadın şunları söyledi:

"Ben şüphelendim takip ettim, bir bankamatiğin başında durdu. Para yatırmaya çalışıyor telefonda biri hesap numarası söylüyor ama yatıramıyor. Sonra yanına birisi geldi, ona anlatıyor beni görmüyor. Adama telefonu verdi ben adamın elinden telefonu kaptım. Kapınca eşim dondu. Ben buna dedim 'Sen utanmıyor musun?' Adam bir bayana para yatırıyor. Siz anlayın çok açıklamayacağım... Parayı yatırıp yanına gidecekmiş... Şok oldu beni görünce, yakasından tuttum. Numarayı aradım bir bayan var telefonda. Benim adama 'Beni çok beklettin aşkım' diyor. Öyle mi dedim onu kapattım adamı aldım ele..."

Nur Viral o sırada şoke olarak kadın konuğuna "Dur bir dakika adamı dövdün mü?" diyerek şoke oldu.

SÖZLERİ DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Kadın seyirci ise "Beter ettim" diyerek şöyle devam etti: "Dille beter ettim, eve kadar sustu. Arkadaş kurbanı oldum, dedi. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Geceleri ona boğmak istiyorum."

Kadın seyirci evliliğin devam etmesini isterken "Ben kimseyi sevmiyorum sevemiyorum abi ya... Ama kadına gitmesine gerek yok o anlamda bir sorun yok" diyerek şoke etti.

Nur Viral ise bu anlarda "Cinsel hayatınız iyi gidiyorsa bir insan bunu neden yapar?" diyerek şaşkınlığını ifade etti.



