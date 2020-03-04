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Nuray Sayarı: Aldatıldığımı haritamda gördüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, dün çıktığı canlı yayında gözyaşlarına boğularak eşinden şiddet gördüğünü ve aldatıldığını söylemişti.

Nuray Sayarı: Aldatıldığımı haritamda gördüm

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli programda burç yorumları yapan ünlü astrolog Nuray Sayarı, eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Yaşadıklarını anlatan Sayarı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Astrolog Nuray Sayarı eşi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediAstrolog Nuray Sayarı eşi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Sayarı kendisine gelen "kendi geleceğini neden göremedin" yorumları sonrası sosyal medyadan isyan etti. Sayarı yaptığı paylaşımda "Aldatıldığımı haritamda gördüm. Aşkın beyle paylaştım" diyerek yanıt verdi.

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31 yıl önce Aşkın Sayarı ile nikah masasına oturan Nuray Sayarı, eşinin kendisini evli olan bir kadınla yıllardır aldattığını söylemişti. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Sayarı, zina davası açacağını belirterek "Eşimden şiddet gördüm ve bacağım kırıldı. Eşim saygınlığını kaybetmesin diye herkese merdivenden düştüm dedim" şeklinde konuşmuştu.

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