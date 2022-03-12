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Nurgül Yeşilçay'a şok! Reyting kurbanı oldu

12.03.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başından beri tam 7 dizisi biten, son olarak yeni dizisi Son Nefesime Kadar için de final kararı veren Fox TV’nin adım adım finale giden bir dizisi daha var. İddialı rakiplerinin ipini çektiği dizi reyting kurbanı oldu.

Nurgül Yeşilçay'a şok! Reyting kurbanı oldu

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisiyle ilgili kötü haber geldi.

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YARIŞTA YENİLDİ

Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi başarılı dizilerin yayınlandığı Çarşamba gününde Son Nefesime Kadar beklenen başarıyı gösteremedi. Dizi reytinglerde beklenilen başarıyı karşılayamadı.

Küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alan Son Nefesime Kadar için final kararı alındı. Dizi 5. bölümde ekrana veda edecek.

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FOX Nurgül Yeşilçay
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