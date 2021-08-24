Nurgül Yeşilçay yeni imajıyla film setinden paylaştı! "Menekşe ablanızla tanışın"

Ünlü oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Cengiz Bozkurt, Onur Buldu ve Ferit Aktuğ, 'Kim Bu Aile?' filminde buluştu.

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için imaj değiştirmiş ve sarışın olmuştu. Güzel oyuncu, yeni imajıyla bu defa film setinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Film setinde rol arkadaşı Cengiz Bozkurt ile poz veren Yeşilçay, o kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yeşilçay paylaşımına "Menekşe ablanızla tanışın çabuk. Adem komiserle de de tanışın" notunu yazdı.

2019 yılında gösterime giren ve Güney Kore hasılat rekorunu elinde bulunduran Extreme Job filminden uyarlanan Kim Bu Aile? filminin 2022'nin ilk ayı içerisinde gösterimde olması bekleniyor.

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım serisi ve Bayi Toplantısı gibi yapımlara imza atan Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer kaleme aldı.

