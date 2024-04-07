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Nuri Alço apar topar hastaneye kaldırıldı! Nuri Alço'nun eşi açıkladı: Beynine pıhtı atması sonucu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 08:13
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Kadir İnanır'dan sonra Nuri Alço'dan gelen haber de herkesi üzdü. Yeşilçam'ın efsanesi Nuri Alço apar topar hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atan Nuri Alço'nun eşi sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Nuri Alço'ya ne oldu, sağlığı nasıl? İşte merak edilen detaylar...

Nuri Alço apar topar hastaneye kaldırıldı! Nuri Alço'nun eşi açıkladı: Beynine pıhtı atması sonucu...

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço hastanelik oldu. Geçtiğimiz hafta Kadir İnanır'dan gelen üzücü haberden sonra Nuri Alço'nun hastanelik olması sevenlerini üzdü.

Bayram tatili için memleketi Eskişehir’e giden Nuri Alço eşi Burcu Alço tarafından apar topar hastaneye götürüldü.

Beynine pıhtı attığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenilen usta oyuncunun bilincinin de kapalı olduğu belirtilmişti. Ancak Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul tarafından yapılan açıklamada, "Bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagulan (Kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" denildi.

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SFS

NURİ ALÇO'YA NE OLDU?

Burcu Alço da sosyal medyadan Nuri Alço'ya ne olduğuna dair bilgi verdi.

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Nuri Alço'nun sağlık durumuna dair "Eşim beynine pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Bunu da atlatacağız" dedi.


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Nuri Alço Oyuncu ele
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