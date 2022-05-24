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  4. Nurseli İdiz kimdir? 2. Sayfa konuğu Nurseli İdiz nereli, kaç yaşında, hangi okul mezunu ve eski eşi kim?

Nurseli İdiz kimdir? 2. Sayfa konuğu Nurseli İdiz nereli, kaç yaşında, hangi okul mezunu ve eski eşi kim?

24.05.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurseli İdiz, 2. Sayfa magazin programının 24 Mayıs Salı günkü canlı yayın konuğu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü isim yaptığı açıklamaların ardından gündem oldu. Peki Nurseli İdiz kimdir? 2. Sayfa konuğu Nurseli İdiz nereli, kaç yaşında, hangi okul mezunu ve eski eşi kim? İşte detaylar...

Nurseli İdiz kimdir? 2. Sayfa konuğu Nurseli İdiz nereli, kaç yaşında, hangi okul mezunu ve eski eşi kim?

Nurseli idiz, 2. Sayfa'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu 2. Sayfa programını izleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Nurseli İdiz kimdir? 2. Sayfa konuğu Nurseli İdiz nereli, kaç yaşında, hangi okul mezunu ve eski eşi kim? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Evlenmeden önceki ismi Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da Pendik'de doğdu. İskeçe göçmeni olan ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Babası İskeçe göçmeni olan Nurseli İdiz'in annesi ise Kırklarelili'dir.

Nurseli İdiz, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde tamamlamıştır. 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Nurseli İdiz daha sonra Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da görev yaptı.

Nurseli İdiz, 1981'de, TRT'de ekrana gelen "Şarkılar Neyi Söyler" ve "Prizma" adlı programları sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisi ile de adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle isminden beyaz perde de söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Nurseli İdiz, birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU NURSELİ İDİZ'İN ESKİ EŞİ KİM?

Nurseli İdiz'in eski eşi müzisyen Cem İdiz'dir. 1983 yılında evlenen çift, 1999 yılında boşanmıştır.

NURSELİ İDİZ'İN OYNADIĞI FİLMLER NELERDİR?

2015 - İlişki Durumu: Karışık

2014 - Ankara'nın Dikmeni

2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

2013 - Bensiz

2012 - Harem

2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu

2011 - Zehirli Sarmaşık

2013 - 2014 - Yalan Dünya

2009 - 2010 - Ömre Bedel

2009 - Güneşi Gördüm

2008 - Son Bahar

2007 - Kartallar Yüksek Uçar

2006 - Can

2005 - Şöhret

2005 - O Şimdi Mahkum

2005 - Bir Varmış Bir Yokmuş

2005 - Ahududu

2004 - Şeytan Sofrası

2003 - Bir Yıldız Tutuldu

2002 - Kınalı Kar

2002 - Baldız Geliyorum Demez

2001 - Cinlerle Periler

2001 - Benim İçin Ağlama

2001 - 90-60-90

2000 - Şarkıcı

2000 - Delikanlı

2000 - Borsa

2000 - Beyaz Yalanlar

2000 - Baykuşların Saltanatı

1999 - Salkım Hanımın Taneleri

1999 - Rüzgar Gülü

1999 - Kahpe Bizans

1999 - Asansör

1998 - Mercan Kolye

1995 - Böcek

1994 - Çözülmeler

1993 - Kız Kulesi Aşıkları / Hera ile...

1991 - Varsayalım İsmail

1991 - Laf Lafı Açıyor

1990 - Karartma Geceleri

1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları

1989 - Cahide

1987 - Gece Yolculuğu

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Anahtar Kelimeler:
Nurseli İdiz
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