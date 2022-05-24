Nurseli idiz, 2. Sayfa'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu 2. Sayfa programını izleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Nurseli İdiz kimdir? 2. Sayfa konuğu Nurseli İdiz nereli, kaç yaşında, hangi okul mezunu ve eski eşi kim? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...
Evlenmeden önceki ismi Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da Pendik'de doğdu. İskeçe göçmeni olan ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve Deniz Çamlıbel'in kızıdır. Babası İskeçe göçmeni olan Nurseli İdiz'in annesi ise Kırklarelili'dir.
Nurseli İdiz, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde tamamlamıştır. 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Nurseli İdiz daha sonra Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da görev yaptı.
Nurseli İdiz, 1981'de, TRT'de ekrana gelen "Şarkılar Neyi Söyler" ve "Prizma" adlı programları sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisi ile de adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle isminden beyaz perde de söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu. Nurseli İdiz, birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.
Nurseli İdiz'in eski eşi müzisyen Cem İdiz'dir. 1983 yılında evlenen çift, 1999 yılında boşanmıştır.
2015 - İlişki Durumu: Karışık
2014 - Ankara'nın Dikmeni
2013 - Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
2013 - Bensiz
2012 - Harem
2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu
2011 - Zehirli Sarmaşık
2013 - 2014 - Yalan Dünya
2009 - 2010 - Ömre Bedel
2009 - Güneşi Gördüm
2008 - Son Bahar
2007 - Kartallar Yüksek Uçar
2006 - Can
2005 - Şöhret
2005 - O Şimdi Mahkum
2005 - Bir Varmış Bir Yokmuş
2005 - Ahududu
2004 - Şeytan Sofrası
2003 - Bir Yıldız Tutuldu
2002 - Kınalı Kar
2002 - Baldız Geliyorum Demez
2001 - Cinlerle Periler
2001 - Benim İçin Ağlama
2001 - 90-60-90
2000 - Şarkıcı
2000 - Delikanlı
2000 - Borsa
2000 - Beyaz Yalanlar
2000 - Baykuşların Saltanatı
1999 - Salkım Hanımın Taneleri
1999 - Rüzgar Gülü
1999 - Kahpe Bizans
1999 - Asansör
1998 - Mercan Kolye
1995 - Böcek
1994 - Çözülmeler
1993 - Kız Kulesi Aşıkları / Hera ile...
1991 - Varsayalım İsmail
1991 - Laf Lafı Açıyor
1990 - Karartma Geceleri
1989 - Geçmiş Bahar Mimozaları
1989 - Cahide
1987 - Gece Yolculuğu
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