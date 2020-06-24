Nusret 5 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı

Şöhreti dünyaya yayılmış olan Nusret Gökçe, ayağını yerden kesecek. New York ve Dubai'de de restoranı bulunan Nusret, işlere yetişmek için özel uçak alacak. Kendine özel tuzlama hareketi ile dünya çapında bir fenomenliğe ulaşan ünlü etçi, ülkeler arası mekik dokumaya başladı. Etiler'de kendi adını taşıyan restoranının ardından geçen yıl New York ve Dubai'de de şube açan Nusret, restoranlarına tarifeli uçak ile gidip geliyor. İddiaya göre, zaman tasarrufu sağlamak için 5 milyon Euro'ya (Türk Lirası ile 24 milyon 250 bin lira) özel jet alma kararı verdi.

Jet 12 Kişilik Olacak!

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda Kapalı Çarşı'da bir şube açtı ve Türkiye ile yurt dışı arasında konforlu şekilde uçabilmek için de özel jet arayışına girdi. İddialara göre, 12 yolcu kapasitesine sahip bir özel jeti inceledi. Nusret Gökçe'nin müdavimleri arasında David Beckham ve Muhammed Salah gibi isimler de bulunuyor. Nusret Gökçe zaman zaman dünya starları ile fotoğraflarını da İnstagram hesabında paylaşıyor.

5 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı

Seyahatleri sırasında da konfor arayan Nusret Gökçe'nin alacağı özel jet için 5 milyon Euro bütçe ayırdığı konuşuluyor. Nusret Gökçe, ayırdığı bütçesi ve aradığı özellikler doğrultusunda uçak bulduğunda hemen uçağı almayı planlıyor.

