Nusret altın kaplama taşının fiyatını 2 milyon dolara arttırdı!

Geçtiğimiz yıl Yunanistan tatiline giden Nusret Gökçe, Mykonos’ta 10 kiloluk bir taşla spor yapmayı seçmişti. Sosyal medyadan yayınladığı spor videosunun yoğun ilgiyle karşılanmasından sonra Nusret, taşı restoranına getirmişti. İstanbul’daki restoranında spor yaptığı taşı camekanda sergileyen Nusret ilgiyi ticarete dökmeyi seçerek taşı 1 milyon dolara satışa sunmuştu. Nusret’in spor yaptığı taşı uzun zaman boyunca alıcı bulamadı. Başarılı işletmecisi ise çareyi taşı altına kaplamakta buldu.



Nusret geçen sene 1 milyon dolar fiyat biçtiği taşının değerinin arttığını sosyal medya hesabından duyurdu. Altın fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen Nusret, taşı altınla kaplayarak fiyata zam yaptı. Altın taşla sosyal medya hesabından çekildiği pozunu paylaşan Nusret “Fiyat şimdi 2 milyon dolar olarak değişti. 2 milyon dolar olmişkeee! (The price changed to 2 million dollars now . 2 milyon dollar olmişkeee)” notunu düştü.