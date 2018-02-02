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Nusret, Amerika'daki soruşturmadan sonra eldiven kullanmaya başladı!

MAGAZİN HABERLERİ | 02.02.2018 21:38 | Son Güncelleme

Ünlü etçi Nusret Gökçe, New York'taki restoranında etlere çıplak elle dokunduğu için başlatılan soruşturma sonrası eldiven kullanmaya başladı.

Nusret, Amerika'daki soruşturmadan sonra eldiven kullanmaya başladı!

Ünlü etçi Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Dubai ve Miami'den sonra New York'ta da restoran açmıştı. Mekanı, Diddy, Brooklyn Beckham, Kanye West, Drake ve Djkhaled gibi dünyaca ünlü yıldızların da uğrak yeri haline gelen Nusret, soruşturma şoku yaşadı.

ÇIPLAK ELLE DOKUNMASI YASAK
Gökçe'nin, New York'taki restoranında etlere çıplak elle dokunduğu için soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD'deki sağlık kurallarının hazırlanan bir yemeğe çıplak elle dokunmayı yasakladığını söyledi.

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ELDİVEN KULLANMAYA BAŞLADI
Yaşanan gelişmelerden sonra Nusret'ten hamle geldi. Ünlü işletmecinin iki gün önce eldiven kullanmaya başladığı ortaya çıktı.

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nusret Nusret Gökçe

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yaaa işte orası medeniyet.turkiyede her pisligi yapabilirsin.ne yazikki ortam müsait... ama medeniyette gıdayı şaplaklarsan senide başka bir yerinden şaplaklarlar,böyle adam eeerler iste
kafasınada bone taksın
instagrqmda bütün videolarının altıma yorum atmışımdır. O eti bedava versen bile yemem. eldiven yok ete dokunuyor.
iyide bunun için bile bizi ABD mi uyaracak nerede bizimkilerr....
kafasına da bone taksın
helal olsun nusret abi eldiven de yakışır sana
orası türkiyemi kardeş
abd bu adami dize getirir.
Kapıya yaz nusret Et balık kelle Bunlar yapılır elle????
O kadar parayı bende kazansam değil eldiven uzay kıyafetiyle dolaşırım. Kaz gelicek yerden tavuk esirgenmez.
Acayip hareketler sergileyip ilgi çekerek müşteri de çekeceğini hesaplamış, etleri de özellikle pahalı ki, bu algıyı perdelemek için, işte desinler; 'bu tip hareketlere ihtiyacı olsaydı eti pahalı satmaz, ucuz eti de bu şovlara eklerdi'...
elleri mayalama mı yspıyor sanki ne güzel işte eldiven takmış
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