Nusret, Amerika'daki soruşturmadan sonra eldiven kullanmaya başladı!

Ünlü etçi Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde Dubai ve Miami'den sonra New York'ta da restoran açmıştı. Mekanı, Diddy, Brooklyn Beckham, Kanye West, Drake ve Djkhaled gibi dünyaca ünlü yıldızların da uğrak yeri haline gelen Nusret, soruşturma şoku yaşadı.

ÇIPLAK ELLE DOKUNMASI YASAK

Gökçe'nin, New York'taki restoranında etlere çıplak elle dokunduğu için soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, ABD'deki sağlık kurallarının hazırlanan bir yemeğe çıplak elle dokunmayı yasakladığını söyledi.

ELDİVEN KULLANMAYA BAŞLADI

Yaşanan gelişmelerden sonra Nusret'ten hamle geldi. Ünlü işletmecinin iki gün önce eldiven kullanmaya başladığı ortaya çıktı.