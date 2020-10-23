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  4. Nusret çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı

Nusret çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı

23.10.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Nusret yine yaptı yapacağını... 'Saltbae' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, kendisini çeken çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Nusret o anları paylaştı.

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nusret son videosuyla da olay oldu. Instagram hesabını aktif kullanan işletmeci Nusret Gökçe, yayınladığı eğlenceli karelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Saltbae' hareketi ile dünya çapında üne kavuşan işletmeci Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.

Nusret'in, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla yayınladığı videoda, kendisini çeken çalışanının suratına yanlışlıkla et attığı görülüyor.

Gökçe'nin bu paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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