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Nusret Gökçe 20 yıl öncesinden paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Ünü ülke sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Türkiye ve yurt dışında bulunan birçok restoranı ile gelirini her geçen gün artırırken geçmişini de unutmuyor.

Nusret Gökçe 20 yıl öncesinden paylaştı

'Tuz serpme' (saltbae) hareketi ile fenomen haline gelen Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendi adını taşıyan restoran zinciri ile dünya çapında üne kavuşan sosyete etçisi, eski fotoğrafını Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.

Arkadaşıyla yan yana çekildiği kareye "20 yıl önce" notunu yazan 37 yaşındaki işletmeci, yaklaşık 600 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

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Nusret, geçtiğimiz günlerde Plus Dergi’ye yaptığı açıklamada, "Allah'tan ne istediysem verdi, ne kadar şükretsem az. Geçmişimi asla unutmadım ama geriye dönüp asla bakmam. Çok zor günler geçirdiğim doğrudur ama asla şikayet etmedim. Hiçbir zaman yoruldum demedim” demişti.

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Nusret Gökçe, Nusret Gökçe çocukluk,

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