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Nusret Gökçe bu defa helikopterle New York'a tuz serpti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 21:39 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, meşhur tuz serpme (salt bae) hareketini bu defa gökyüzünde yaptı. Helikopterle New York'un üzerinde tuz serpen Nusret o anları Instagram'dan paylaştı.

Nusret Gökçe bu defa helikopterle New York'a tuz serpti!

Salt bae hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret bu defa sınırları zorladı. Amerika'da New York ve Miami'de restoranları bulunan Nusret, helikopter üzerinden New York'a tuz dökerek yine sürpriz bir harekete imza attı.

NUSRET NEW YORK'U TUZLADI!

Ünlü şarkıcı Alicia Keys'in New York şarkısı eşliğinde meşhur tuzlama hareketini bu kez şehrin üzerinde helikopterde gerçekleştiren Nusret'in paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

#saltbae #saltlife #salt

Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)'in paylaştığı bir gönderi ()

Instagram'da 25,8 milyon takipçisi bulunan Nusret'in videosu kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.


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Anahtar Kelimeler:
nusret, salt bae, Nusret Gökçe,

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