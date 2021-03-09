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Nusret Gökçe'den yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?

09.03.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Nusret Gökçe'den yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?

ABD'de dördüncü restoranının açan Nusret Gökçe, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

ABD'de dördüncü restoranının açan Nusret Gökçe, sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Nusret, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Aman Allahım! Erzurum'dan Dallas kaç kere kilometre?" ifadelerini kullandı.

Gökçe'nin Scarface filminde Al Pacino'nun hayat verdiği Tony Montana karateri ve Baba filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı Vito Corleone karakteriyle birlikte yer aldığı bir tablo da restorana asıldı.

Gökçe'nin ABD'de Miami, New York ve Boston'da da restoranları bulunuyor.

Dünyaca ünlü yıldızları restoranlarında ağırlayan Gökçe'nin Instagram'da 33,7 milyon takipçisi var.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Nusret Gökçe
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Erzuruma da açacak reis

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