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Nusret’in mesajlarını ifşa eden Dan Bilzerian, Cüneyt Özdemir’in yakın markajında... “Bu adamın ne iş yaptığını çözemedim”

21.12.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası finalinin sonrasında Messi ile fotoğraf çekilmek için sahaya inen Nusret Gökçe’nin hareketleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Olayın ardından Instagram’ın playboy fenomeni Dan Bilzerian Nusret’in kendisine 2015 yılından beri gönderdiği mesajları ifşa etti. Bilzerian’ın Nusret ifşasının sonrasında Cüneyt Özdemir fenomen ismi yakın markajına aldı.

Arjantin ve Fransa arasındaki Dünya Kupası’nın sonrasında Arjantin’in şampiyonluk kutlaması yaptığı sırada “Saltbae” lakabıyla bilinen Nusret’in sahadaki davranışları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Nusret’in Messi’nin kolunu tutup fotoğraf çektirmek istemesi, madalyayı ısırdığı anlar gündem yaratmıştı. Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian Nusret’in kendisini de yıllarca gönderdiği mesajları Instagram hesabından ifşa etmişti. Instagram hesabının hikaye bölümünden Nusret’in kendisine 2015 yılından beri mesajlar gönderdiğini ifade eden Bilzerian gönderisine, “Beni yıllardır darlıyor” notunu eklemişti. Bilzerian’ın Nusret ifşasının sonrasında fenomen ismin ne iş yaptığını çözemediğini ifade eden Cüneyt Özdemir eğlenceli bir paylaşım yaptı.

“NE YAPIYORSA İYİYMİŞ”

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Dan Bilzerian’ı daha önce tanımadığını ifade eden Cüneyt Özdemir Twitter’dan yaptığı paylaşıma, “Bu adamın ne iş yaptığını çözemedim ama ne yapıyorsa iyiymiş” notunu ekleyerek sosyal medyada gündem oldu.

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Twitter paylaşımında Bilzerian’ın lüks hayatına ve onlarca kadınlar birlikte dolaşmasına dikkat çeken Özdemir, “Nusret’in DM’den stalkladığı Dan Bilzerian’ın hesabına girdim. Bu adam kim diye baktım. Kardeşim bu adam yeni Hugh Hefner herhalde. Tuhaf bir adam. Bu para nereden geliyor anlamadım. Nereden kazanıyorlar? Sanırım bir elektronik sigara markası var şu anda. Lüks içinde bir yaşam, yanında minimum 10 yarı çıplak kadınla dolaşıyor adam. Yani günlük hayatı bu. Bir tek geceler değil yani. En son Hugh Hefner’de görürdük böyle” dedi.

"BİR TANIMAYAN BENMİŞİM"

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Sosyal medyada çoğu kişinin Bilzerian’ı tanıdığına dikkat çeken Özdemir, “Çok ünlü çok popüler. Sizin hepinizin bildiğini biliyorum da ben bilmiyorum adamı. Aranızda bir tek bilmeyen benmişim. Neden bana söylemediniz? 2000’lerin popüler poker oyuncusu olarak geçiyor. Pokerden bu kadar para kazanıyor mu ya? Şu anda bir Instagram fenomeni anladığımız kadarıyla. 3 kez kalp krizi geçiriyor. Kullandığı haplardan mı diyeyim yoksa yanındaki kadınlardan mı bilmiyorum. Ben de kalp krizi geçirebilirim yani bu kadar kadınla yanyana olsam. Bir arada sürekli 24 saat geçirsem. İşte bunları görünce de bizim çocuklar diyor ki ben ne diye okuyacağım. En iyisi fenomen olayım diyorlar. Gel de şimdi çocuğu ikna et” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir dan bilzerian

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