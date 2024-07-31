HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O füze İran'dan mı ateşlendi? İsrail'in sosyal medya hamlesi kuşku uyandırdı! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

O füze İran'dan mı ateşlendi? İsrail'in sosyal medya hamlesi kuşku uyandırdı! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

31.07.2024 16:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürüldüğü anlarla ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Suikast sırasında Haniye ile aynı binada bulunan Filistin İslami Cihad lideri Ziyad el-Nakhalah saldırıdan sapasağlam kurtuldu. Saldırıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan İsrail'in sosyal medya hamlesi ise kuşku topladı.

O füze İran'dan mı ateşlendi? İsrail'in sosyal medya hamlesi kuşku uyandırdı! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

Bugün tüm dünyanın konuştuğu İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Dün de İran dini lideri Hamaney, Haniye ve Ziyad el-Nakhalah'ı ağırlamıştı.

AW257632_02

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İSRAİL'İN SOSYAL MEDYA HAMLESİ KUŞKU TOPLADI

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. İsrail Basın Ofisi'nin resmi Facebook hesabında Haniye'nin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın üzerine 'Ortadan kaldırıldı' notu düşüldü. Ancak paylaşım kısa süre sonra silindi.

FÜZE İRAN DIŞINDAN MI ATEŞLENDİ?

İsmi açıklanmayan İranlı bir kaynak, Al-Madeeyan'a yaptığı açıklamada Haniye'nin füzeyle öldürüldüğünü ve füzenin İran dışından ateşlendiğini söyledi. Tahran'a en yakın sınırlar yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Türkmenistan ve yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Azerbaycan sınırları.

1

İSRAİL BASINI: AYNI BİNADAKİ NAKHALAH HEDEF ALINMADI

Bir diğer yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu daha sonra İranlı yetkililerin merminin aslında ülke sınırları içinden ateşlendiği sonucuna vardıklarını bildirdi. Kaynak belirtilmeyen aynı habere göre, Filistin İslami Cihad lideri Ziyad el-Nakhalah aynı binada farklı bir katta kalıyordu ancak hedef alınmadı.

AW257632_03
Haniye ve el-Nakhalah

HANİYE'NİN KORUMASI DA ÖLDÜ

Haniye'nin ölüm haberini ilk duyuran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırıda güdümlü füze kullanıldığını, Haniye ile beraberindeki korumasının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AA-20240731-35277439-35277428-HAMAS_LIDERI_HENIYYE_TAHRANDA_TEROR_SALDIRISINDA_OLDURULDU

"HAVADAN MERMİ ATILDI"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre saldırı 02.00 sularında gerçekleşti. Bu sırada Haniye, Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta kalıyordu. Haniye Havadan atılan bir mermiyle hedef alındı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail füze
En Çok Okunan Haberler
İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!

Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı! Durakta cinsel organıyla...

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı! Durakta cinsel organıyla...

Saldırının şifreleri çözülüyor: 'Füze' detayını ilk kez açıkladı

Saldırının şifreleri çözülüyor: 'Füze' detayını ilk kez açıkladı

Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

Türkiye'nin dört bir yanında sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu

Türkiye'nin dört bir yanında sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.