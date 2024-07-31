O füze İran'dan mı ateşlendi? İsrail'in sosyal medya hamlesi kuşku uyandırdı! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

Bugün tüm dünyanın konuştuğu İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Dün de İran dini lideri Hamaney, Haniye ve Ziyad el-Nakhalah'ı ağırlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İSRAİL'İN SOSYAL MEDYA HAMLESİ KUŞKU TOPLADI

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. İsrail Basın Ofisi'nin resmi Facebook hesabında Haniye'nin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın üzerine 'Ortadan kaldırıldı' notu düşüldü. Ancak paylaşım kısa süre sonra silindi.

FÜZE İRAN DIŞINDAN MI ATEŞLENDİ?

İsmi açıklanmayan İranlı bir kaynak, Al-Madeeyan'a yaptığı açıklamada Haniye'nin füzeyle öldürüldüğünü ve füzenin İran dışından ateşlendiğini söyledi. Tahran'a en yakın sınırlar yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Türkmenistan ve yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Azerbaycan sınırları.

İSRAİL BASINI: AYNI BİNADAKİ NAKHALAH HEDEF ALINMADI

Bir diğer yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu daha sonra İranlı yetkililerin merminin aslında ülke sınırları içinden ateşlendiği sonucuna vardıklarını bildirdi. Kaynak belirtilmeyen aynı habere göre, Filistin İslami Cihad lideri Ziyad el-Nakhalah aynı binada farklı bir katta kalıyordu ancak hedef alınmadı.



Haniye ve el-Nakhalah

HANİYE'NİN KORUMASI DA ÖLDÜ

Haniye'nin ölüm haberini ilk duyuran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırıda güdümlü füze kullanıldığını, Haniye ile beraberindeki korumasının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"HAVADAN MERMİ ATILDI"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre saldırı 02.00 sularında gerçekleşti. Bu sırada Haniye, Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta kalıyordu. Haniye Havadan atılan bir mermiyle hedef alındı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır