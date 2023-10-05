O isim Hakan Fidan'la görüşmesi için görevlendirildi! Gündem: Sınır güvenliği

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü General Yahya Resul'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN BAKAN FİDAN'LA GÖRÜŞECEK

Ülkedeki güvenlik meselesinin görüşüldüğü toplantıda, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusu masaya yatırıldı.

Tahran ile Bağdat arasında İran rejim karşıtlarının silahsızlandırılmasını içeren güvenlik anlaşmasının da ele alındığı toplantıda, anlaşmanın iki ülke tarafından uygulanmaya başlandığı aktarıldı.

Irak Başbakanı Sudani ayrıca, Dışişleri Bakanı Hüseyin’i, sınır güvenliği sorunlarının çözümü amacıyla ikili güvenlik komisyonunun çalıştırılması amacıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi için görevlendirdi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

Pazar günü Ankara'daki saldırı girişiminin ardından Türkiye'den peş peşe hamleler geldi. 1,3 ve 4 Ekim'de TSK unsurlarınca Kuzey Irak'taki çok sayıda hedef ve terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak MİT Suriye'de teröristlere ait kritik binaları imha etti.

KRİTİK TOPLANTIDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda önceki gün bir araya gelmişti. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.