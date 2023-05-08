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O mitingi nedeniyle İmamoğlu için harekete geçildi! Erzurum'daki gerginlik gündem olmuştu, bu kez de...

08.05.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünkü Erzurum mitinginde saldırı düzenlemesiyle dikkatlerin üzerine çevrildiği İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde Sivas'ta düzenlenen mitingle ilgili olarak harekete geçildi. İmamoğlu hakkında polis tarafından tutanak tutuldu, ayrıca suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

O mitingi nedeniyle İmamoğlu için harekete geçildi! Erzurum'daki gerginlik gündem olmuştu, bu kez de...

Seçim haftasına girilirken meydanlar iyice hareketlendi. Siyaset arenasına damgasını vuran son gelişme Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde meydana gelen gerginlik oldu. Bu sırada ise İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Sivas'ta düzenlediği mitingle ilgili polis İmamoğlu hakkında izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle tutanak tuttu.

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"BELİRLENEN ALAN DIŞINDA MİTİNG YAPTI"

Merkez İlçe seçim kurulunca alınan karara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Sivas’a gelerek belirlenen alan dışında miting yaptığı öğrenildi.

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SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULACAK

İmamoğlu’nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanında miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği belirlendi. Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu’nun Mevlana meydanında miting yaptığı ifade edildi. İzin verilen alan dışında miting yapılması sonrası İmamoğlu hakkında emniyet tarafından tutanak tutuldu.

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Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim

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