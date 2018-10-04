MAGAZİN

'O pozlar öyle değil, böyle verilir'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 16:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta bir davete katılan Bella Hadid'in cesur pozlarına Rihanna'dan cevap geldi. Ünlü şarkıcı adeta 'O pozlar öyle değil, böyle verilir' dedi.

'O pozlar öyle değil, böyle verilir'

Sözcü'de yer alan habere göre; Paris'te yardım kuruluşu Naked Heart Foundation galasına katılan Bella Hadid, gecede Jean Paul Gaultier’in 2006 Sonbahar Haute Couture koleksiyonunda yer alan pembe straplez bir elbise giydi. Sosyal medyada ise ard ardına cesur pozlar paylaştı.

Rihanna, Fenty Beauty markasının birinci yıl kutlamaları için mini bir dünya turuna çıktı. Geçtiğimiz hafta Singapur’da bulunan ünlü şarkıcı da Cushnie markasının 2019 yaz koleksiyonuna ait bir elbise giydi ve tıpkı Bella Hadid gibi pozlar vererek, sosyal medya hesabından paylaştı.

Her iki ismin verdiği pozların neredeyse birebir aynı olduğu görülünce ‘Rihanna, Bella’ya poz nasıl verilir dersi vermiş’, ‘Riri, Bella’ya haddini bildirdi’ şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid rihanna

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