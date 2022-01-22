O Ses Türkiye finalinde Oğuzhan Koç'un durgunluğu gözden kaçmadı! Acun Ilıcalı ve Ebru Gündeş bakın ne dedi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı kadar ayrılığı da günlerce konuşuldu. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'u terk edip fotoğrafları da silmesi olay olmuştu. O Ses Türkiye finalinde Oğuzhan Koç'un durgunluğu gözlerden kaçmadı.

O Ses Türkiye'de final programı sürerken Acun Ilıcalı ile jüri üyeleri, durgunluğu gözden kaçmayan Oğuzhan Koç'a takıldı. Ilıcalı "Seni durgun görüyorum" deyince Ebru Gündeş de "Mutsuz o mutsuz"dedi.

Oğuzhan Koç ise ısrarlar üzerine "Öyle biraz hüzünlü bir hafta. Ama hüzünsüz neşe olmaz abi" dedi. Ebru Gündeş de "Araya girelim" diyerek eski aşıkların arasını düzeltmek için göndermede bulundu.

