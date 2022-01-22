MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. O Ses Türkiye finalinde Oğuzhan Koç'un durgunluğu gözden kaçmadı! Acun Ilıcalı ve Ebru Gündeş bakın ne dedi

O Ses Türkiye finalinde Oğuzhan Koç'un durgunluğu gözden kaçmadı! Acun Ilıcalı ve Ebru Gündeş bakın ne dedi

22.01.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığına dair O Ses Türkşye'de ilginç anlar yaşandı. Oğuzhan Koç keyfinin olmadığına dair yapılan yorumlara "Üzücü bir hafta" yanıtını verdi. Ebru Gündeş ise "Araya girelim" dedi.

O Ses Türkiye finalinde Oğuzhan Koç'un durgunluğu gözden kaçmadı! Acun Ilıcalı ve Ebru Gündeş bakın ne dedi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı kadar ayrılığı da günlerce konuşuldu. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'u terk edip fotoğrafları da silmesi olay olmuştu. O Ses Türkiye finalinde Oğuzhan Koç'un durgunluğu gözlerden kaçmadı.

O Ses Türkiye'de final programı sürerken Acun Ilıcalı ile jüri üyeleri, durgunluğu gözden kaçmayan Oğuzhan Koç'a takıldı. Ilıcalı "Seni durgun görüyorum" deyince Ebru Gündeş de "Mutsuz o mutsuz"dedi.

ghghghg

Oğuzhan Koç ise ısrarlar üzerine "Öyle biraz hüzünlü bir hafta. Ama hüzünsüz neşe olmaz abi" dedi. Ebru Gündeş de "Araya girelim" diyerek eski aşıkların arasını düzeltmek için göndermede bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Uzun zaman sonra ülkeye döndü! Sebebini açıkladıUzun zaman sonra ülkeye döndü! Sebebini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Demet Özdemir Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı!

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limitler yükseldi

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Olay sözler! ''Her yer meme dolu zaten''

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Survivor'da aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Survivor'da aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

İnadına seksi pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

İnadına seksi pozlarını paylaştı! ''Utanıyorum ama hak etti!''

Şaşırtan Survivor itirafı! ''Suçsuz çalışanları kovabilir!''

Şaşırtan Survivor itirafı! ''Suçsuz çalışanları kovabilir!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.