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O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye'yi kim kazandı? 20 Ocak 2020 O Ses Türkiye finale kalan isimler

21.01.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de adım adım büyük finale yaklaşılıyor. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye'de, final adayları açıklandı.

O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye'yi kim kazandı? 20 Ocak 2020 O Ses Türkiye finale kalan isimler

O Ses Türkiye'nin 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, finalist adayları belirlendi. Ebru Gündeş'in 3, Beyazıt Öztürk'ün 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı yarışmacısı finalde yer almayı başardı. Peki, O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? İşte detaylar...

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Seyircilerin verdiği oylar sonucunda Murat Boz'un takımından Hakkı İlek ve Anastasiya Budakva finale adını yazdırdı.

O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye'yi kim kazandı? 20 Ocak 2020 O Ses Türkiye finale kalan isimler

EBRU GÜNDEŞ'İN TAKIMI

Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz, Wafa Benradja ve Yaşam Hancılar finale kaldı.

O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye'yi kim kazandı? 20 Ocak 2020 O Ses Türkiye finale kalan isimler

OĞUZHAN KOÇ'UN TAKIMI

Oğuzhan Koç'un takımında ise Yunus Emre Çelik ve Hasan Koçak finale gitmeye hak kazandı.

O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye'yi kim kazandı? 20 Ocak 2020 O Ses Türkiye finale kalan isimler

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek, Mert Yenihayat ve Şevval Ekiz finalistler arasına yerleşti.

O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye'yi kim kazandı? 20 Ocak 2020 O Ses Türkiye finale kalan isimler

Böylelikle Oğuzhan Koç ve Murat Boz 2, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in ise 3 yarışmacısı finale kaldı.


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TV8 O Ses Türkiye
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