O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye'yi kim kazandı? 20 Ocak 2020 O Ses Türkiye finale kalan isimler

O Ses Türkiye'nin 20 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, finalist adayları belirlendi. Ebru Gündeş'in 3, Beyazıt Öztürk'ün 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı yarışmacısı finalde yer almayı başardı. Peki, O Ses Türkiye finalistleri kimler oldu? İşte detaylar...

MURAT BOZ'UN TAKIMI

Seyircilerin verdiği oylar sonucunda Murat Boz'un takımından Hakkı İlek ve Anastasiya Budakva finale adını yazdırdı.

EBRU GÜNDEŞ'İN TAKIMI

Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz, Wafa Benradja ve Yaşam Hancılar finale kaldı.

OĞUZHAN KOÇ'UN TAKIMI

Oğuzhan Koç'un takımında ise Yunus Emre Çelik ve Hasan Koçak finale gitmeye hak kazandı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek, Mert Yenihayat ve Şevval Ekiz finalistler arasına yerleşti.

Böylelikle Oğuzhan Koç ve Murat Boz 2, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş'in ise 3 yarışmacısı finale kaldı.



