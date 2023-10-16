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  4. O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya Türkiye'yi terk etti! Son hali ağızları açık bıraktı

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya Türkiye'yi terk etti! Son hali ağızları açık bıraktı

16.10.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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Ekranların sevilen programlarından biri olan O Ses Türkiye'de 2016 yılında yarışan Emre Sertkaya Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz'un takımında yer almıştı. Sezonu birinci olarak tamamlayan Sertkaya'nın son halini görenler tanıyamadı.

Jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimlerin yarıştığı O Ses Türkiye'nin şampiyonlarının son halleri merak ediliyor. Yarışmada 2016 yılında yer alan ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Emre Sertkaya'nın son hali gündem oldu.

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O Ses Türkiye yarışmasında seslendirdiği parça ile jüri üyelerinin kalbini kazanan ve Gökhan ve Hakan kardeşlerin takımında yer alan Emre Sertkaya, yarıştığı sezonda 23 yaşındaydı.

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Lise mezunu olan ve konservatuvara hazırlanan Emre Sertkaya, hayatını İstanbul'da sürdürüyordu.

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O Ses Türkiye'nin ardından Minnet Eylemem şarkısını seslendiren Sertkaya başarılı şarkılara imza attı.

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Şimdilerde Paris'te yaşayan Sertkaya'nın son hali çok şaşırttı. Ünlü isim Paris'te sahneye çıkmaya devam ediyor.

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