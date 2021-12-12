O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı, cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Güzel sunucunun, süper minili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Özsırkıntı'nın paylaşımına, ''Çok güzel hatun!'', ''Tam bir prenses'' ve ''Bu ne güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.

Aslen Adanalı olan güzel sunucu, üniversiteyi bitirdikten sonra dil öğrenmek için bir süre yurt dışında yaşadı.

Döndüğünde TV8'de çalışmaya başlayan Özsırkıntı, şimdilerde O Ses Türkiye'de sunuculuk yapmaya devam ediyor.

Sosyal medyada epey aktif olan güzelin, Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.



