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  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

12.12.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır TV8'in sevişen yarışma programı O Ses Türkiye'de sunuculuk yapan güzel sunucu Saadet Özsırkıntı, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özsırkıntı, bu defa kahverengi mini elbisesiyle beğen yağmuruna tutuldu.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı, cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Güzel sunucunun, süper minili pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Özsırkıntı'nın paylaşımına, ''Çok güzel hatun!'', ''Tam bir prenses'' ve ''Bu ne güzellik'' gibi yorumlar yapıldı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

Aslen Adanalı olan güzel sunucu, üniversiteyi bitirdikten sonra dil öğrenmek için bir süre yurt dışında yaşadı.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

Döndüğünde TV8'de çalışmaya başlayan Özsırkıntı, şimdilerde O Ses Türkiye'de sunuculuk yapmaya devam ediyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

Sosyal medyada epey aktif olan güzelin, Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı cesur tercihiyle Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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