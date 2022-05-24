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  4. O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

24.05.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri koltuğunda en son Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı popüler program O Ses Türkiye'de sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

Son zamanlarda tarzı ve cesur pozlarıyla gündeme gelen ünlü sunucu Saadet Özsırkıntı, Instagram paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programını sunarak ün kazanan Özsırkıntı mini şortuyla poz verdi.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

32 yaşındaki Saadet Özsırkıntı tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

Özsırkıntı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

Mini şortuyla poz veren güzel sunucu stiliyle dikkat çekti.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

Saadet Özsırkıntı'nın Instagram'da 323 bin takipçisi bulunuyor.

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

İşte Özsırkıntı'nın Instagram pozları...

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

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O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı
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