O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'dan mini şortlu poz!

Son zamanlarda tarzı ve cesur pozlarıyla gündeme gelen ünlü sunucu Saadet Özsırkıntı, Instagram paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programını sunarak ün kazanan Özsırkıntı mini şortuyla poz verdi.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

32 yaşındaki Saadet Özsırkıntı tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özsırkıntı cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mini şortuyla poz veren güzel sunucu stiliyle dikkat çekti.

Saadet Özsırkıntı'nın Instagram'da 323 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Özsırkıntı'nın Instagram pozları...





