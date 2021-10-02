O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye, yeni sezonunun ilk bölümüyle 2 Ekim akşamı TV8'de seyircilerle buluştu. O Ses Türkiye'nin sunucusu olan Saadet Özsırkıntı yarışmacılarla, onlar sahneye çıkmadan önce ve sahneden döndüklerinde röportaj yapıyor. Sevilen yarışmanın güzel sunucusu Özsırkıntı aslen Adanalıdır. İşte merak edilenler...

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

1990 Mayıs doğumlu Saadet Özsırkıntı 31 yaşındadır. Özel Çağ Koleji'ni bitiren Özsırkıntı sonrasında Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere'ye giden Özsırkıntı bir süre orada yaşadı. Yer aldığı reklam projeleriyle ün kazandı ardından TV8'de Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu yapmaya başladı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın projelerinde görev alan Özsırkıntı, 2015'te 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Özsırkıntı Instagram'da "saadetozsirkinti" kullanıcı adı ile 317 bin takipçisine paylaşım yapıyor.





