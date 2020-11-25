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O son armudu yemeyecekti! Fermente armut yiyen sincap sarhoş oldu

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Minnesota'da yaşayan Katy Morlok, sincap beslemeyi hobi haline getirdi ve penceresinin önüne gelen sincaplara çeşitli yiyecekler vermeye başladı. Katy Morlok'u sık sık ziyaret eden sincap Lil Red için işler ne yazık ki yolunda gitmedi. Katy'nin dışarı koyduğu armutların tadına bakan sincap Lil Red, sarhoş oldu ve o garip ama komik anlar kamereya böyle yansıdı.

O son armudu yemeyecekti! Fermente armut yiyen sincap sarhoş oldu

Amerika'nın Minnesota eyaletinde yaşayan Katy Morlok, hayvanları çok seviyor ve onları sık sık besliyor. Evcil bir domuza sahiplik yapan Katy'nin bir de kapısının önünde baktığı sincaplar var. Onlara sık sık yemek çıkartan Katy, sincaplara isim bile takmış. Her gün Katy Morlok'u ziyarete gelen sincap Lil Red, cuma günü yine ziyaretini gerçekleştirdi. İşte olaylar tam da bu sırada başladı...

'LİL RED ARMUDU ALIP KAÇTI AMA...'

Dolapta uzun süre bekleyen ve yine de tazeliğini koruyan armutları dışarı çıkaran Katy, sincaplar için harika bir öğün hazırladığını düşündü. Evin önüne gelen Lil Red evin önündeki armudu kaptı ve ağaca koştu. Sincap yaklaşık bir saat sonra geri döndü. Camdan bakan Morlok, sincabı gördü ve onun biraz tuhaf davrandığını fark etti.

Komik ve tuhaf davranışlarda bulunan sincabı izleyen Morlok, "Ve sonra aklıma geldi... O armutlar o kadar eskiydi ki bahse girerim mayalanmışlardır. Lil Red muhtemelen sarhoş oldu. Bunu asla bilinçli olarak yapmadım ve dışarı çıkıp kalan bütün armutları ece getirdim. Lil Red ikinci armudu almak için geri döndü ama buna müsaade edemezdim" dedi.

Morlok, bütün gece sincap için endişelendiğini fakat ertesi gün gayet iyi gözüktüğünü söyledi. Morlok'un yayınladığı bu video viral haline geldi. İşte sincapın herkesi güldüren o komik anları...


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