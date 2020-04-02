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Obi Mikel transferi için Botafogo yöneticileriyle görüştü!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.04.2020 08:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel, Brezilya'nın Botafogo ekibiyle transfer görüşmelerine başladı.

Obi Mikel transferi için Botafogo yöneticileriyle görüştü!

Dünyada etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle Trabzonspor ile sözleşmesini feshederek ailesinin yanına dönen John Obi Mikel, Brezilya takımı Botafogo ile transfer görüşmelerine başladı.

Yahoo Esportes'in haberine göre, Botafogo yöneticileri bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldız John Obi Mikel ile temas kurdu. Botafogo ile transfer görüşmesi yapan Obi Mikel, son kararını vermek için cuma gününe kadar süre istedi.

OBİ MİKEL EŞİYLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA YANIT VERECEK

Obi Mikel'in eşiyle görüştükten sonra Boatafogo'ya kesin bir yanıt vereceği ifade edildi. Brezilya son olarak 6 bin 836 koronavirüs vakası bildirmiş ve 240 ölüm raporlamıştı. 1.119 yeni vaka açıklayan Brezilya, koronavirüs ile savaşında Türkiye'nin 7 sıra gerisinde yer alıyor.

MİKEL'İN TRABZONSPOR'DAN AYRILMA NEDENİ

Bordo mavili yönetimle görüşen Mikel koronavirüs endişesini dile getirerek takımdan ayrılmıştı. Sözleşmesi feshedildikten sonra The Athletic'e konuşan Mikel, "Her şey için gerçekten çok üzgünlerdi. Başkanla ofiste birebir görüşmem söylendi. Benden instagram paylaşımımı silmem istendi. Ben ise bunu yapmayacağımı, özgür bir dünyada yaşadığımızı, konuşma özgürlüm olduğunu ve her şekilde fikrimi ifade edebileceğimi söyledim" dedi.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig botafogo Brezilya

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