Ödül konuşmaları gündem olmuştu! Mabel Matiz ve Melike Şahin'in konserleri iptal edildi

Ünlü şarkıcı Melike Şahin ve Mabel Matiz’in geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir ödül törenindeki konuşmaları gündem olmuştu. Ünlü isimlerin Bursa ve Deniz’de yapacakları konserin iptal edildiği açıklandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Kamuoyuna duyurumuzdur... 19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu''nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir" denildi.

MELİKE ŞAHİN’İN BURSA KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamındaki 22 Temmuz'daki Melike Şahin konseri iptal edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

KONUŞMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Melike Şahin ödül töreninde yaptığı konuşmada "Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum" demişti.

Mabel Matiz konuşmasında “Ödülümü uzun yıllardır her türlü baskı ve sınırlandırmaya rağmen kendilerini cesurca, inatla ortaya koyan, varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan Türkiyeli LGBTİ+’lara ithaf ediyorum.” cümlelerine yer vermişti.