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  4. Ödül töreninde gergin anlar... Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tepkisiz kalamadı

Ödül töreninde gergin anlar... Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tepkisiz kalamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.06.2024 07:36
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Moonlife dergisinin Kıbrıs'ta düzenlenen ödül töreninde sunuculuk yapan Ceyda Düvenci, ödül alan Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibine şaka yaptı. Durumdan rahatsız olan ÇGHB ekibinin tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ödül töreninde gergin anlar... Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tepkisiz kalamadı

Son dönemlerde Bambaşka Sohbetler isimli programında yaptığı gaflar ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ceyda Düvenci bu sefer de ödül töreninde yaptığı bir şaka ile gündeme geldi.

Moonlife dergisinin Kıbrıs'ta gerçekleştirilen ödül töreninde sunuculuk yapan Düvenci, sahneye ödülünü almak için çıkan ÇGHB ekibine, "Ben sadece şunu söyleyeceğim, en az konuşana ödülü vereceğiz" deyince büyük bir sessizlik oldu.

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MİKROFONU İADE ETTİLER

O esnada mikrofonu elinde tutan ekip üyelerinden Atakan Çelik, "O zaman iyi akşamlar diliyorum, sağ olun" diyerek tepki gösterdi. Çelik'in mikrofonu uzattığı arkadaşlarının tümü tek bir cümle kurmadan mikrofonu elden ele vererek Ceyda Düvenci'ye iade etti.

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Duruma şaşıran Ceyda Düvenci, "Aaa bu kadar efektif olacağını bilmiyordum! Hayır olmaz olmaz, şaka yaptım olur mu öyle şey!" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı ancak ekip geri adım atmadı.

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YORUM YAĞDI

Ödül törenindeki gergin anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'Bu ne saygısızlık', 'Sürekli laf sokma çabasında', 'Çok büyük saygısızlık', 'Espiri yapmasını beceremiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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