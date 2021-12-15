Ödüllere doymuyor! Ceviz Ağacı filmine İtalya’dan sonra Londra ve New York’tan iki ödül geldi

Büyük bir heyecanla vizyon tarihinin kesinleşmesi beklenen Ceviz Ağacı filmi, dünyanın çeşitli ülkelerindeki festival yolculuğuna devam ediyor. Ekim ayında 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Oyuncu ödüllerini alan Ceviz Ağacı, kasım ayında London City Film Festivali’nden En İyi Yabancı Film ödülünü alarak ayrıldı. Aynı zamanda İtalya’da düzenlenen Torino Underground Film Festivalinde, "En İyi Film" ve "En İyi Kurgu" ödüllerini de kucaklamayı başardı.

Festival serüveni devam eden Ceviz Ağacı, 14-20 Aralık'ta yapılacak olan Antakya film Festivali’nde ve ayrıca mart Ayında Moskova'da gerçekleşecek olan Leonid Khromov International Film Festival’de de yarışacak.

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU

Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terk edilir. Bir süre sonra kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olmadığını bilmesine rağmen suçlamaları kabul edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir.



