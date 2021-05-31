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  4. Öfkeden deliye döndü! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt: "Allah sizin gibi birinden esirgesin..."

Öfkeden deliye döndü! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt: "Allah sizin gibi birinden esirgesin..."

31.05.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medyadaki agresif tavırlarıyla biliniyor. Sık sık takipçileriyle tartışan ünlü isim, son olarak "şaklabanlık" çıkışı yaptı.

Öfkeden deliye döndü! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt: "Allah sizin gibi birinden esirgesin..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 1990'lı yıllardan beri gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri oldu. Özellikle efsane dizi "Çocuklar Duymasın" ile birlikte şöhretin zirvesine çıkan Pınar Altuğ, o dönem özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle yerden yere vuruldu. Bu yüzden diziden ayrılmayı seçen Pınar Altuğ, unutulmak bir yana dursun, daha da ünlü hale geldi. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, bugüne kadar eleştirilmeye devam etti. Çünkü Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'dan 8 yaş büyüktü. Bazı insanların tepkisini çeken bu durum, çiftin yıllardır yaşadığı mutlu evliliğe ve çocuklarına rağmen devam etti. Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte, bu eleştiriler adrese teslim hale geldi. Pınar Altuğ, bir ara sabah akşam Instagram hesabına evliliği yüzünden gelen olumsuz yorumlarla uğraşıyordu. Sık sık takipçileriyle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Pınar Altuğ, dün yine çileden çıktı.

"Yazık size"

Pınar Altuğ Yağmur Atacan

Pınar Altuğ'un "Çocuklar Duymasın" ile ilgili yaptığı paylaşıma gelen, "Çocuklar Duymasın'ın ekmeğini ne kadar yediniz ya." yorumu ünlü oyuncuyu çıldırttı. "Ve? Siz de yapsaydınız yapabiliyorsanız?" diyen oyuncuya çok sert bir cevap geldi: "Ben öğretmenim, şaklaban değilim. İnsanları eğlendiremem, eğitebilirim!"

Pınar Altuğ

Ünlü oyuncunun cevabı aynı ölçüde sertti: "Allah sizin gibi eğitmenden esirgesin evlatlarınızı, kaldı ki şaklabanlık da bir meslektir. Üstelik, inanın bana insanları güldürmek eğitmekten daha zordur. İyi ki çocuğum sizin gibi bir öğretmenin eline düşmemiş. Keşke başkalarınınki de düşmese, yazık size!"


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
soyle birsey cikardim. erkekler kadinlarini kiskanir. kadinlar kadinlari kiskanir. bu kadinin cektigi ne ya. yazik.

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