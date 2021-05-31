Öfkeden deliye döndü! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt: "Allah sizin gibi birinden esirgesin..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, 1990'lı yıllardan beri gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri oldu. Özellikle efsane dizi "Çocuklar Duymasın" ile birlikte şöhretin zirvesine çıkan Pınar Altuğ, o dönem özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle yerden yere vuruldu. Bu yüzden diziden ayrılmayı seçen Pınar Altuğ, unutulmak bir yana dursun, daha da ünlü hale geldi. 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, bugüne kadar eleştirilmeye devam etti. Çünkü Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'dan 8 yaş büyüktü. Bazı insanların tepkisini çeken bu durum, çiftin yıllardır yaşadığı mutlu evliliğe ve çocuklarına rağmen devam etti. Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte, bu eleştiriler adrese teslim hale geldi. Pınar Altuğ, bir ara sabah akşam Instagram hesabına evliliği yüzünden gelen olumsuz yorumlarla uğraşıyordu. Sık sık takipçileriyle yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Pınar Altuğ, dün yine çileden çıktı.

"Yazık size"

Pınar Altuğ'un "Çocuklar Duymasın" ile ilgili yaptığı paylaşıma gelen, "Çocuklar Duymasın'ın ekmeğini ne kadar yediniz ya." yorumu ünlü oyuncuyu çıldırttı. "Ve? Siz de yapsaydınız yapabiliyorsanız?" diyen oyuncuya çok sert bir cevap geldi: "Ben öğretmenim, şaklaban değilim. İnsanları eğlendiremem, eğitebilirim!"