Oflu Hoca Trakya’da nerede çekildi? Oflu Hoca Trakya’da konusu ve oyuncuları!

Gösterime girdiği salonlarda kahkaha tufanı yaratan Oflu Hoca Trakya’da ailecek izlenebilecek bir komedi filmi olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Adem Kılıç ve Serkan Karaaslan’ın birlikte görev altığı Oflu Hoca Trakya’da filmi 2018 yılında gösterime girdi. Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı film 105 dakika boyunca izleyicisine eğlenceli vakit geçirmeyi amaçlıyor. Oflu Hoca’nın Trakya macerasını anlatan Oflu Hoca Trakya’da konusu ve oyuncuları…

OFLU HOCA TRAKYA’DA KONUSU

Doğanspor’un başkanlığı yapan Oflu Hoca takımı güçlendirmek için yeni bir transferin peşine düşer. Genç yetenek Hayati’yi renklerine bağlamak isteyen Oflu Hoca, Lüleburgaz’ın yolunu tutar. Futbolcu transferi için gittiği Lüleburgaz’da Oflu Hoca başını bambaşka bir belaya sokar. Lüleburgaz’ın azılı suçlusu ve halkın baş belası Haspi hapishaneden tahliye olur. Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzeyen Haspi hocanın Trakya günlerinin korkulu rüyası olur. Aralarındaki fiziksel benzerlik hem Oflu Hoca’nın hem de Haspi’nin başına türlü dertler açar.