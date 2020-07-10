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Oflu Hoca Trakya’da nerede çekildi? Oflu Hoca Trakya’da konusu ve oyuncuları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Oflu Hoca Trakya’da filmi 10 Temmuz akşamı ATV ekranlarında yeniden izlemek isteyenler için yayınlanıyor. Karadeniz’in Oflu Hocasının maceralarını anlatan film sinema seyircisi tarafından oldukça beğenildi. ATV ekranlarında filmin fragmanın dönmesinden sonra izleyiciler araştırmalarını sıklaştırdı. Oflu Hoca Trakya’da konusu nedir? Oyuncu kadrosunda yer alan isimler kimlerdir?

Oflu Hoca Trakya’da nerede çekildi? Oflu Hoca Trakya’da konusu ve oyuncuları!

Gösterime girdiği salonlarda kahkaha tufanı yaratan Oflu Hoca Trakya’da ailecek izlenebilecek bir komedi filmi olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Adem Kılıç ve Serkan Karaaslan’ın birlikte görev altığı Oflu Hoca Trakya’da filmi 2018 yılında gösterime girdi. Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı film 105 dakika boyunca izleyicisine eğlenceli vakit geçirmeyi amaçlıyor. Oflu Hoca’nın Trakya macerasını anlatan Oflu Hoca Trakya’da konusu ve oyuncuları…

OFLU HOCA TRAKYA’DA KONUSU

Doğanspor’un başkanlığı yapan Oflu Hoca takımı güçlendirmek için yeni bir transferin peşine düşer. Genç yetenek Hayati’yi renklerine bağlamak isteyen Oflu Hoca, Lüleburgaz’ın yolunu tutar. Futbolcu transferi için gittiği Lüleburgaz’da Oflu Hoca başını bambaşka bir belaya sokar. Lüleburgaz’ın azılı suçlusu ve halkın baş belası Haspi hapishaneden tahliye olur. Oflu Hoca’ya ikizi kadar benzeyen Haspi hocanın Trakya günlerinin korkulu rüyası olur. Aralarındaki fiziksel benzerlik hem Oflu Hoca’nın hem de Haspi’nin başına türlü dertler açar.

OFLU HOCA TRAKYA’DA OYUNCULARI

Oflu Hoca Trakya’da oyuncuları arasında Oflu Hoca karakteriyle Çetin Altay, Üzeyir rolüyle Gökhan Yıkılkan ve Halime karakteriyle Gülhan Tekin yer alıyor. Bu isimlerin yanında Oflu Hoca Trakya’da oyuncu kadrosu içinde Bilal Çatalçekiç, Seymen Aydın, Ececan Gümeci, Buket Dereoğlu ve Bahtiyar Engin gibi isimler yer alıyor.

OFLU HOCA TRAKYA’DA NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca Trakya’da filmi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde çekildi. Film eğlenceli senaryosunun yanında Trakya’nın doğal güzelliklerini de gözler önüne seriyor. Film Trakya’nın sıcak insanları ile bir aile komedisi halini alıyor.

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