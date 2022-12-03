Oğlu ile oynayan Kıvanç Tatlıtuğ hayran bıraktı

Altı yıl önce dünyaevine giren magazin dünyasının gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, yedi ay önce oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuştu. Doğuma giren Tatlıtuğ, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.

Ünlü isim, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, "Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti.

"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"

Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu konu hakkında ise ünlü oyuncu, "Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.



KURT EFE BABASIYLA YÜZDÜ

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin yedi aylık oğulları Kurt Efe, önceki haftalarda ise Bodrum tatilindeyken denizle tanışmıştı. Dizer, sosyal medyada oğlu Kurt Efe'yi paylaşması üzerine takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.



"AŞIRI DOZDA TATLILIK"

Tüm bunların ardından Instagram sayfasında 859 bin takipçisi bulunan stil danışmanı Başak Dizer (45), eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un (39) oğulları Kurt Efe ile oynadığı anları yayınladı.

Bebeğinin yüzünü göstermemeye dikkat eden ünlü isimin takipçileriyle paylaştığı bu kareler, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Tatlıtuğ'un pozlarına; "Fotoğraflarda hangi detaya dikkat etmeliyim bilemedim", "Şu babanın yakışıklılığına bakın" ve "Aşırı dozda tatlılık..." gibi yorumlar yaptı.



