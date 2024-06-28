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  4. Oğlu Kuzey'e 'platonik' olduğunu söylemişti... Çağla Şıkel oğluyla takım mayo giydi! Yorum yağdı

Oğlu Kuzey'e 'platonik' olduğunu söylemişti... Çağla Şıkel oğluyla takım mayo giydi! Yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.06.2024 12:36
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey'e olan sevgisini anlatmış 'Platoniğe düştüm' sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü isim şimdi de oğluyla takım mayo giyince sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Oğlu Kuzey'e 'platonik' olduğunu söylemişti... Çağla Şıkel oğluyla takım mayo giydi! Yorum yağdı

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son zamanlarda aile hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'e olan sevgilisini anlatan Şıkel 'Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum' demiş ve bu sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.

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TAKIM MAYO GİYDİLER

Şimdilerde oğullarıyla Alaçatı tatilinde olan Şıkel, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Oğlu Kuzey ile takım mayo giyen Şıkel'in bu pozlarına kısa sürede yorum yağdı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü ismin pozlarına sosyal medyada; 'kaynanalık kıskançlığı', 'Resmen oğluna yapışık', 'Sevgilisi olunca sahiplenme duygusu' gibi yorumlar yapıldı.

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